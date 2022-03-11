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Лукашенко назвал свинством санкции в отношении России и Белоруссии

Лукашенко заявил, что санкции стран Запада против России и Белоруссии нелегитимны
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Михаил Климентьев / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным назвал свинством введенные Западом санкции в отношении двух государств. Его цитирует ТАСС.

Лукашенко напомнил, что уже не единожды заявлял о постоянном санкционном давлении стран Запада на Россию и Белоруссию. «Сегодня они (санкции — прим. «Ленты.ру») более масштабные, но мы уже к этому западному свинству привыкли. Это все нелегитимно, незаконно, в нарушение всех международных соглашений и договоров», — заявил он.

11 марта в Москве начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В повестку встречи входят вопросы союзной кооперации, экономического взаимодействия в условиях международных санкций и ведения военной операции на территории Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Глава государства назвал ее целью демилитаризацию и денацификацию соседней республики.

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Алиса Реброва
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