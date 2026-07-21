Экс-министр обороны Британии осудил Израиль за «нежелание злить Россию»

Экс-министр обороны Британии Уоллес рассказал об отказе Израиля помогать Украине

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес осудил Израиль за отказ помогать Украине. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Х.

По его словам, он обращался с подобной просьбой к правительству израильского премьера Биньямина Нетаньяху, однако Тель-Авив ответил отказом из-за «нежелания злить Россию».

«Теперь простым израильтянам приходится расхлебывать последствия решения Нетаньяху. Печальный упадок некогда достойной страны», — написал он.

Ранее посольство Израиля на Украине возмутилось акцией в центре Киева 21 июня, на которой демонстрировались нацистские жесты и лозунги. «Выражаем беспокойство в связи с этой акцией, которая порочит память миллионов жертв нацизма», — указано в сообщении.