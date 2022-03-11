В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко

В Москве стартовали переговоры президентов России и Белоруссии Путина и Лукашенко

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стартовали в Москве. Об этом сообщает БЕЛТА.

Перед началом встречи лидеры пожали друг другу руки. В повестку переговоров входят вопросы союзной кооперации, экономического взаимодействия в условиях международных санкций и ведения военной операции на территории Украины.

Лукашенко прибыл в российскую столицу утром 11 марта. В аэропорту его встретил посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко.

Предыдущая встреча белорусского и российского президентов проходила в Москве 18 февраля. Главы государств обсуждали вопросы европейской безопасности, развития торгово-экономических отношений и союзничества.