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В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко

В Москве стартовали переговоры президентов России и Белоруссии Путина и Лукашенко

Фото: Mikhail Klimentyev / РИА Новости

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стартовали в Москве. Об этом сообщает БЕЛТА.

Перед началом встречи лидеры пожали друг другу руки. В повестку переговоров входят вопросы союзной кооперации, экономического взаимодействия в условиях международных санкций и ведения военной операции на территории Украины.

Лукашенко прибыл в российскую столицу утром 11 марта. В аэропорту его встретил посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко.

Предыдущая встреча белорусского и российского президентов проходила в Москве 18 февраля. Главы государств обсуждали вопросы европейской безопасности, развития торгово-экономических отношений и союзничества.

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Алевтина Запольская
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