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Лукашенко прилетел на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

В Москве главу республики встретил посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Отмечается, что по пути из аэропорта Лукашенко намерен обсудить с ним актуальные вопросы.

Ранее сообщалось, что во время встречи 11 марта Путин и Лукашенко планируют обсудить вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации и экономическое взаимодействие в условиях санкций. Одной из тем их переговоров также станет ситуация на Украине.

Предыдущая встреча белорусского и российского президентов проходила в Москве 18 февраля. На повестке их беседы были вопросы европейской безопасности, развития торгово-экономических отношений и союзничества.

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Георгий Нестеров
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