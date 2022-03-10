В Белоруссии анонсировали визит Лукашенко в Москву

Президент Белоруссии Лукашенко 11 марта посетит Москву и встретится с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 марта посетит Москву, где у него состоится встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Визит анонсировали в пресс-службе главы государства.

«Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления», — говорится в сообщении на сайте президента. Одной из тем обсуждения также станет ситуация на Украине.

Ранее Александр Лукашенко рассказал о двухчасовой беседе по телефону с Владимиром Путиным. По его словам, в разговоре с российским коллегой он поднял вопрос гибридной войны, которую Запад развернул против Белоруссии. Также он высказал мнение о том, что экономические санкции против официального Минска останутся надолго.

1 марта Лукашенко сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленском. По словам президента, украинский лидер считает Белоруссию агрессором.