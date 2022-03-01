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Лукашенко назвал тяжелым разговор с Зеленским

Лукашенко назвал сложным телефонный разговор с Зеленским перед переговорами Киева и Москвы

Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сложным телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся перед переговорами представителей Киева и Москвы в Гомельской области. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Тяжелый был разговор. Он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились. И я ему сказал: "В Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай. Война идет у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя"», — рассказал Лукашенко.

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Президент также рассказал, что украинская делегация отказалась от предоставленного ей безопасного коридора в Гомельскую область Белоруссии и добиралась на место переговоров с запада. По его словам, чтобы создать безопасный путь для заезда украинцев на белорусскую территорию со стороны Киева, ему пришлось созвониться с президентом России Владимиром Путиным и российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Переговоры между представителями России и Украины состоялись в Белоруссии 28 февраля. Они длились около шести часов. Стороны договорились встретиться снова после консультаций в Москве и Киеве.

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Алиса Реброва
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