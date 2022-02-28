Россия и Украина провели первый раунд переговоров

Российская и украинская делегации не смогли прийти к конкретному решению кризиса вокруг Донбасса на переговорах в Белоруссии 28 февраля. Стороны, однако, договорились продолжить контакты после консультаций в Москве и Киеве. Предполагается, что новая встреча может состояться через «пару дней», допустил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Как рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, стороны смогли определить ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения.

Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы Михаил Подоляк главы офиса президента Украины

С ним согласился глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский, отметив, что участники переговоров нащупали точки, на которых их позиции могут впоследствии совпасть.

Хотя и другие российские делегаты отметили готовность украинской стороны слушать и детально обсуждать предлагаемые меры, никаких решений по итогам принято не было. Представители Киева первыми покинули место встречи.

Переговоры были сложными

Российская делегация встретилась с украинской на берегу реки Припять в засекреченной локации под кодовым названием «домик рыбака». Украинцы прилетели на переговоры на польских вертолетах до полудня по московскому времени, переговоры начались примерно на час позже запланированного времени, около 13:00 мск.

Делегацию из Москвы возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД России Андрей Руденко, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, заместитель министра обороны Александр Фомин, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Интересы Киева представили министр обороны Алексей Резников, глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной Рады Рустем Умеров и первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

В общей сложности три раунда переговоров длились около шести часов.

Переговоры начались с третьей попытки

Одним из первых идею о проведении переговоров выдвинул белорусский президент Александр Лукашенко. Уже 24 февраля, в день начала специальной операции по демилитаризации Украины, Лукашенко публично обратился к сторонам конфликта, пригласив их на встречу в Минск.

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Украинский президент Владимир Зеленский 25 февраля, на второй день спецоперации, также выступил с заявлением, что готов сесть за стол переговоров. Зеленский подчеркнул, что обращается лично к президенту России Владимиру Путину и желает немедленно прекратить гибель людей.

Глава МИД Сергей Лавров ответил, что Москва пойдет на переговоры в том случае, если Вооруженные силы Украины прекратят сопротивление. К этому моменту российское Министерство обороны уже отчиталось об уничтожении значительного числа военных объектов ВСУ.

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Однако вечером 25 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль все-таки готов отправить делегацию на встречу с представителями украинской стороны. При этом ранее Путин резко высказался в адрес действующего руководства Украины, назвав их «шайкой наркоманов и неонацистов».

После этого дата переговоров переносилась дважды уже из-за поведения украинской стороны. Сначала представитель МИД Мария Захарова объявила, что Киев перенес переговоры на 26 февраля. Зеленский подтвердил эту информацию.

А спустя несколько часов украинский президент обратился за посредничеством на переговорах к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету. А еще позже заявил, что приехать в Минск на переговоры и вовсе невозможно.

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В итоге 27 февраля российская делегация прибыла в Гомель, где ожидала украинцев, однако на встречу никто не прибыл. Москва потребовала ответа от Киева до 15:00 по белорусскому времени.

После этого в процесс вмешался Лукашенко. Он позвонил украинскому президенту и уговорил Путина перенести начало встречи на более позднее время. В тот же день на переговоры выехала украинская делегация.

Изначальные позиции сторон

Видения желаемых итогов переговоров у Москвы и Киева отличались изначально.

Российская сторона выставила три условия: дипломатическое признанием Крыма территорией России, демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение нейтрального статуса страны. О последнем условии Москва говорила еще на переговорах с США в ходе январских переговоров по гарантиям безопасности в Европе. Тогда Кремлю не удалось получить от Вашингтона никаких заверений о внеблоковом статусе Украины.

Судя по заявлениям из Киева, украинская сторона не рассчитывала принимать такие условия даже частично.

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В офисе президента Украины отметили, что считают главной целью немедленно добиться заключения режима прекращения огня. При этом достичь его там хотели, добившись от России вывода ее Вооруженных сил с территории Украины.

Пока делегаты обсуждали возможные выходы из сложившегося кризиса, Донецкая народная республика освободила еще девять населенных пунктов в Донбассе, а Украина подала официальную заявку на вступление в Европейский союз.