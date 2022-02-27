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Зеленский рассказал о разговоре с Лукашенко

Президент Украины Зеленский заявил, что поговорил с белорусским президентом Лукашенко

Фото: BelTA / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

«Поговорил с Александром Лукашенко», — заявил он. Содержание их беседы не приводится. Факт телефонного разговора также подтвердила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Ранее сообщалось, что делегация в Гомеле будет ждать ответа Украины по переговорам до 15:00 по Москве. Глава делегации Владимир Мединский заявил, что в случае отказа Киева от переговоров с Москвой вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и администрации президента, прибыла в белорусский Гомель и будет ждать представителей Украины. В ответ президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что считает переговоры на территории Белоруссии невозможными, и предложил провести их в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку.

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Виктория Кондратьева
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