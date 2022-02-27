Мединский возложил ответственность за кровопролитие на Украину

В случае отказа Киева от переговоров с Москвой вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне, заявил глава делегации переговорщиков от России Владимир Мединский. Его обращение из Гомеля опубликовано на YouTube-канале РБК.

«Мы за мир», — сказал Мединский, назвав Украину ответственной за кровопролитие.

Он также рассказал, что инициатива по проведению переговоров был высказана Киевом 25 февраля. «Мы сразу же согласились и предложили в качестве места переговоров Минск. Украина взяла длительную паузу и стала предлагать другие города, в том числе Варшаву и так далее», — добавил глава российской делегации.

Мединский отметил, что Россия гарантировала абсолютную безопасность представителям Украины.

Ранее 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал невозможным проведение переговоров с Россией в Минске. «Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты», — пояснил он.