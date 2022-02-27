Зеленский прокомментировал предложение начать переговоры в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение начать переговоры с Россией на территории Белоруссии, передает РИА Новости.

По словам Зеленского, переговоры в Минске невозможны. «Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты», — сказал украинский лидер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и администрации президента, прибыла в белорусский Гомель и будет ждать представителей Украины.

26 февраля Зеленский попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета стать посредником на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.