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Зеленский прокомментировал предложение начать переговоры в Белоруссии

Президент Украины Зеленский заявил о несогласии Киева на переговоры с Москвой в Белоруссии

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение начать переговоры с Россией на территории Белоруссии, передает РИА Новости.

По словам Зеленского, переговоры в Минске невозможны. «Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты», — сказал украинский лидер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и администрации президента, прибыла в белорусский Гомель и будет ждать представителей Украины.

26 февраля Зеленский попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета стать посредником на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

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Алевтина Запольская
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