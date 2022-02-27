В Кремле заявили о прибытии российской делегации на переговоры с Украиной

Российская делегация прибыла в белорусский Гомель на переговоры с украинцами. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами», — заявил пресс-секретарь российского президента.

По его словам, российская сторона уже готова к началу переговоров и будет ждать представителей Украины.

До этого президент России Владимир Путин выразил готовность отправить делегацию на переговоры с Украиной о нейтральном статусе страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона предложила провести переговоры в Варшаве, однако взяла паузу и перестала выходить на связь.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с Путиным, и Киев начал консультации с Москвой о времени и месте переговоров.