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В Кремле заявили о прибытии российской делегации на переговоры с Украиной

Песков заявил, что делегации России прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская делегация прибыла в белорусский Гомель на переговоры с украинцами. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами», — заявил пресс-секретарь российского президента.

По его словам, российская сторона уже готова к началу переговоров и будет ждать представителей Украины.

До этого президент России Владимир Путин выразил готовность отправить делегацию на переговоры с Украиной о нейтральном статусе страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона предложила провести переговоры в Варшаве, однако взяла паузу и перестала выходить на связь.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с Путиным, и Киев начал консультации с Москвой о времени и месте переговоров.

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Варвара Кошечкина
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