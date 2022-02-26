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Украина согласилась на предложение России о переговорах

Пресс-секретарь Зеленского сообщил, что Украина ведет консультации с РФ о переговорах

Фото: Oleksii Kovalov/ Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в настоящее время Киев ведет консультации с Москвой о времени и месте переговоров. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.

«Украина была и остается готова говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени переговорного процесса. Чем раньше начнутся переговоры, тем больше будет шансов восстановить нормальную жизнь», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала процесс переговоров с Украиной. Она отметила, что Киев отказался от ведения переговоров с Москвой и перенес их на 26 февраля.

До этого президент России Владимир Путин выразил готовность отправить делегацию на переговоры с Украиной о нейтральном статусе страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона предложила провести переговоры в Варшаве, однако взяла паузу и перестала выходить на связь.

Марина Совина
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