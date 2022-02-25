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В Кремле рассказали о выборе места переговоров Украиной

Песков сообщил, что Украина предложила провести переговоры в Варшаве

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Украина предложила провести переговоры с Россией в Варшаве. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

При этом, по его словам, украинская сторона взяла паузу и перестала выходить на связь после того как озвучила свое предложение.

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Ранее в Кремле заявили о готовности отправить свою делегацию для переговоров в Минск. Делегация будет включать в себя представителей Минобороны, Министерства иностранных дел и администрации президента. Она обсудит с украинской стороны вопросы демилитаризации, денацификации и нейтрального статуса страны.

Президент России Владимир Путин во время своего разговора с председателем КНР Си Цзиньпином сказал, что готов провести переговоры с руководством Украины на высоком уровне.

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Роман Кирьянов
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