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Кремль сообщил о готовности Путина направить делегацию для переговоров с Киевом

Песков заявил, что Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Seth Wenig / AP

Президент России Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в состав делегации войдут представители министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента.

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Песков добавил, что в России готовы обсудить с Киевом нейтральный статус для Украины. При этом, по его словам, демилитаризация и денацификация, а также защита Донбасса, ради которых и проводится сейчас спецоперация на Украине, являются неотъемлемыми частями нейтралитета.

В пятницу, 25 февраля, во время разговора с председателем КНР Си Цзиньпином Путин заявил о готовности провести переговоры с Украиной на высоком уровне.

Ранее сесть за стол переговоров предложил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, эта мера поможет остановить гибель людей. Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус для Украины ложью.

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Роман Кирьянов
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