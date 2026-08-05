Жена футболиста Батракова рассказала о его мечте

Жена футболиста Батракова: Алексей мечтает попробовать себя в другом чемпионате

Жена полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Ирина Подшибякина рассказала, что футболист мечтает попробовать себя в другом клубе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Для него мечта — попробовать себя где-то еще. Он безумно благодарен этому клубу и всегда готов здесь выкладываться. Но если сложится так, что его мечта может продолжиться где-то дальше, то это его выбор», — заявила Подшибякина.

Ранее сообщалось о заинтересованности французского ПСЖ и турецкого «Галатасарая» в трансфере 21-летнего полузащитника. По некоторым данным, «Галатасарай» готов заплатить за Батракова 20 миллионов евро и уже согласовал с игроком условия личного контракта.

Батраков является воспитанником «Локомотива». По информации СМИ, московский клуб рассчитывает получить за игрока около 30 миллионов евро.