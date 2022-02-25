Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину сесть за стол переговоров на фоне военной операции в Донбассе. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Украинский лидер подчеркнул, что таким образом он намерен остановить гибель людей. «Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои», — пояснил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет готова начать переговоры с Киевом после того, как украинские военные сложат оружие. Он также заверил, что российская сторона не собирается каким-либо образом угнетать украинских военнослужащих.

24 февраля президент Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.