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Лавров назвал условие для начала переговоров с Украиной

Лавров заявил, что Россия будет готова к переговорам с Украиной, когда та сложит оружие
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Москва будет готова начать переговоры с Киевом после того, как украинские военные сложат оружие. Такое условие назвал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости в пятницу, 25 февраля.

«К переговорам мы готовы в любой момент, как только Вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие», — заявил министр.

Он также заверил, что российская сторона не собирается каким-либо образом угнетать украинских военнослужащих.

Ранее советник офиса главы Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов провести переговоры с Москвой о нейтральном статусе, однако требует гарантий безопасности. В Кремле обратили внимание на эту инициативу, посчитав, что она свидетельствует о движении в сторону позитива.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что переговоры между лидерами Украины и России могут состояться, когда Киев будет к ним готов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Варвара Кошечкина
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