Кремль назвал условие для переговоров Путина с Зеленским

Переговоры президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоятся, когда Киев будет готов. Такое условие назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Путин сформулировал свое видение того, что Россия «бы ждала от Украины для того, чтобы концептуальные "красно-линейные" проблемы были решены». Однако вопрос в том, готовы ли к этому украинские власти, добавил Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что одной из целей операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является денацификация Украины. По его словам, идеальной для российских властей была бы ситуация, в которой Украина оказалась бы полностью зачищена от нацистов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале операции по обеспечению мира в Донбассе. Это решение было раскритиковано на Западе. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ.