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Кремль ответил на вопрос о целях операции по защите Донбасса

Песков заявил, что целью операции по защите ДНР и ЛНР является денацификация Украины

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Одной из целей операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является денацификация Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что идеальной для Кремля была бы ситуация, в которой Украина оказалась бы полностью зачищена от нацистов.

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Песков отметил, что решение о сроках окончания операции по демилитаризации Украины примет лично президент Владимир Путин. Он добавил, что такие вопросы относятся к ведению Минобороны и могут составлять военную тайну.

В четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале операции по обеспечению мира на Донбассе. Это решение было раскритиковано на Западе. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией.

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Роман Кирьянов
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