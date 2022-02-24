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Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией

Президент Зеленский объявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией

Кадр: Reuters

Украина разрывает дипломатические отношения с Россией. Об этом объявил президент страны Владимир Зеленский в ходе брифинга, трансляция которого ведется на странице офиса главы государства в Facebook.

«Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России», — подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что Украина защищается и не отдаст своей свободы. По его словам, для украинцев независимость и право жить на своей земле — наивысшая ценность.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины — гражданскому населению ничего не угрожает.

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Варвара Кошечкина
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