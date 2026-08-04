Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:43, 4 августа 2026Бывший СССР

Стало известно о попытке ВСУ контратаковать в Сумской области

ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаковать в Сумской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаковать в Сумской области. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Уточняется, что украинские бойцы на квадроциклах выдвинулись из Бариловки. Они направлялись в сторону позиций Вооруженных сил (ВС) России в районе населенного пункта Могрицы. Однако попытка контратаковать была безуспешной, большинство военнослужащих ВСУ были уничтожены.

«Оставшиеся в живых националисты бежали в обратном направлении», — добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что освобождение села Могрицы в Сумской области открыло новые возможности для наступления Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт против главы одного из новых регионов России
    Глава Северной Осетии ответил на призыв Собчак остановить травлю женщин за внешний вид
    Четыре страны ЕС отказались критиковать Испанию за мигрантов
    Раскрыты подробности готовившегося в Крыму теракта против руководителя российского региона
    Иран пригрозил США из-за морской блокады
    Футболист «Спартака» пожаловался на давление судей в матче с «Ахматом»
    Раскрыты подробности о жертвах нападения российского военного
    Назван порядок действий при повреждении экрана смартфона
    Продюсер назвал причину популярности установившего рекорд Вани Дмитриенко
    Еще одна страна G7 собралась добиваться экономического роста увеличением военных расходов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok