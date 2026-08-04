Стало известно о попытке ВСУ контратаковать в Сумской области

ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаковать в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаковать в Сумской области. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Уточняется, что украинские бойцы на квадроциклах выдвинулись из Бариловки. Они направлялись в сторону позиций Вооруженных сил (ВС) России в районе населенного пункта Могрицы. Однако попытка контратаковать была безуспешной, большинство военнослужащих ВСУ были уничтожены.

«Оставшиеся в живых националисты бежали в обратном направлении», — добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что освобождение села Могрицы в Сумской области открыло новые возможности для наступления Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов.