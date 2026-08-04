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09:49, 4 августа 2026Культура

Продюсер назвал причину популярности установившего рекорд Вани Дмитриенко

Продюсер Дворцов: Ваня Дмитриенко добился популярности благодаря роману с Анной Пересильд
Ольга Коровина

Фото: Арина Антонова / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что секретом успеха популярного российского певца Вани Дмитриенко стал роман с Анной Пересильд — дочерью актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Его комментарий приводит «Пятый канал».

«Некий, наверное, стартап ему дали романтические отношения с Анной Пересильд. Возможно, это была такая тропа, где его поддержали, где он хорошо хайпанул», — заявил Дворцов.

По мнению медиаменеджера, развитию карьеры Дмитриенко могли поспособствовать некие влиятельные люди. В то же время Дворцов отметил талант 20-летнего артиста и назвал его масштабный концерт на стадионе «Лужники» «шоком в хорошем смысле».

Ранее сообщалось, что Дмитриенко попал в Книгу рекордов России, собрав стадион «Лужники» с сольным концертом и став самым молодым артистом страны, сумевшим это сделать. На концерте, по открытым данным, певец собрал около 70 тысяч зрителей.

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