Россиянам назвали самые бюджетные зарубежные направления августа

Россияне смогут улететь в Турцию, Таиланд и на Хайнань дешевле 150 тысяч

Российским туристам назвали самые бюджетные зарубежные направления августа. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, оказалось, что россияне смогут улететь в Турцию, Таиланд и на Хайнань (Китай) дешевле 150 тысяч. Средняя стоимость за тур на двоих варьируется от 99,5 до 138,5 тысячи рублей.

В пятерку также вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где цены начинаются от 132 тысяч рублей, Египет с нижней планкой в 138,5 тысячи рублей и Вьетнам. При этом страна Азии стала самым дорогим направлением в подборке. Бюджетный вариант поездки на двоих теперь стоит почти 200 тысяч рублей, что на 60 тысяч больше, чем в конце июля.

Ранее были названы самые популярные у россиян страны для летнего отдыха. Ими стали Турция, Абхазия и Белоруссия.