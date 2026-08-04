Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:40, 4 августа 2026Путешествия

Россиянам назвали самые бюджетные зарубежные направления августа

Россияне смогут улететь в Турцию, Таиланд и на Хайнань дешевле 150 тысяч
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Российским туристам назвали самые бюджетные зарубежные направления августа. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, оказалось, что россияне смогут улететь в Турцию, Таиланд и на Хайнань (Китай) дешевле 150 тысяч. Средняя стоимость за тур на двоих варьируется от 99,5 до 138,5 тысячи рублей.

В пятерку также вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где цены начинаются от 132 тысяч рублей, Египет с нижней планкой в 138,5 тысячи рублей и Вьетнам. При этом страна Азии стала самым дорогим направлением в подборке. Бюджетный вариант поездки на двоих теперь стоит почти 200 тысяч рублей, что на 60 тысяч больше, чем в конце июля.

Ранее были названы самые популярные у россиян страны для летнего отдыха. Ими стали Турция, Абхазия и Белоруссия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт против главы одного из новых регионов России
    Глава Северной Осетии ответил на призыв Собчак остановить травлю женщин за внешний вид
    Четыре страны ЕС отказались критиковать Испанию за мигрантов
    Раскрыты подробности готовившегося в Крыму теракта против руководителя российского региона
    Иран пригрозил США из-за морской блокады
    Футболист «Спартака» пожаловался на давление судей в матче с «Ахматом»
    Раскрыты подробности о жертвах нападения российского военного
    Назван порядок действий при повреждении экрана смартфона
    Продюсер назвал причину популярности установившего рекорд Вани Дмитриенко
    Еще одна страна G7 собралась добиваться экономического роста увеличением военных расходов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok