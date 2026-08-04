Обнародованы детали нападения вооруженного российского военнослужащего на сослуживцев

Развожаев: В Хмельницком военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и убил 3 жителей

В селе Хмельницком вооруженный военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и расправился с тремя мирными жителями. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, жертвами стрельбы стали один сослуживец и трое мирных жителей — двое мужчин 71 года и 59 лет, а также женщина 64 лет. Ранения получили один военный и трое гражданских.

Ранее сообщалось, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Всем пострадавшим оказывается экстренная помощь. Сам стрелок задержан.