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09:36, 4 августа 2026 (обновлено: 09:43, 4 августа 2026)Силовые структуры

Обнародованы детали нападения вооруженного российского военнослужащего на сослуживцев

Развожаев: В Хмельницком военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и убил 3 жителей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В селе Хмельницком вооруженный военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и расправился с тремя мирными жителями. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, жертвами стрельбы стали один сослуживец и трое мирных жителей — двое мужчин 71 года и 59 лет, а также женщина 64 лет. Ранения получили один военный и трое гражданских.

Ранее сообщалось, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Всем пострадавшим оказывается экстренная помощь. Сам стрелок задержан.

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