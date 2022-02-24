Кремль ответил на вопрос о сроках военной операции по демилитаризации Украины

Сроки демилитаризации и денацификации Украины, которые являются целями военной российской операции, определит верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, он не может разглашать военную информацию. Кроме того, единственным источником остается Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны — по его утверждению, ответ будет незамедлительным.

В свою очередь, министерство обороны подчеркнуло, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины — гражданскому населению ничего не угрожает.