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Кремль ответил на заявление Киева о готовности к переговорам

Песков назвал готовность Украины к переговорам с Россией движением в сторону позитива

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Готовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией означает движение в сторону позитива. Так на заявление Киева о готовности к переговорам ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Скорее, это движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать», – заявил пресс-секретарь российского президента.

Ранее советник офиса главы Украины Михаил Подоляк заявлял, что Украина готова провести переговоры с Россией о нейтральном статусе, однако Киев со своей стороны требует гарантий безопасности. Подоляк сослался на недавнее обращение Зеленского и напомнил, что тот указал на неготовность европейских стран поддержать Киев и увидеть его в НАТО.

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В Кремле называли условие для переговоров президента России Владимира Путина с Зеленским. По словам Пескова, переговоры президентов состоятся, когда Киев будет готов. Зеленский заявлял, что много раз предлагал Путину поговорить, и считает, что Россия должна быть среди стран — гарантов безопасности Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

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Варвара Кошечкина
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