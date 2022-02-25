Кремль ответил на заявление Киева о готовности к переговорам

Готовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией означает движение в сторону позитива. Так на заявление Киева о готовности к переговорам ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Скорее, это движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать», – заявил пресс-секретарь российского президента.

Ранее советник офиса главы Украины Михаил Подоляк заявлял, что Украина готова провести переговоры с Россией о нейтральном статусе, однако Киев со своей стороны требует гарантий безопасности. Подоляк сослался на недавнее обращение Зеленского и напомнил, что тот указал на неготовность европейских стран поддержать Киев и увидеть его в НАТО.

В Кремле называли условие для переговоров президента России Владимира Путина с Зеленским. По словам Пескова, переговоры президентов состоятся, когда Киев будет готов. Зеленский заявлял, что много раз предлагал Путину поговорить, и считает, что Россия должна быть среди стран — гарантов безопасности Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

