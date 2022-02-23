Зеленский заявил о многочисленных предложениях Путину поговорить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что много раз предлагал российскому лидеру Владимиру Путину поговорить, и считает, что Россия должна быть среди стран-гарантов безопасности Украины, передает ТАСС.

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили о намерении ввести на всей территории страны режим чрезвычайного положения на 30 дней. Представитель ведомства Алексей Данилов уточнил, что режим ЧП планируется ввести на всей территории страны, за исключением Донецкой и Луганской областей.

Президент России подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 21 февраля. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать в Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах».

17 февраля Зеленский предложил российскому коллеге провести переговоры и заявил, что готов к диалогу в любом формате. По словам украинского лидера, он уже два с половиной года говорит о том, что готов к прямым переговорам, однако не видит ответной реакции со стороны России.