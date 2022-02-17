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Зеленский предложил Путину провести переговоры в любом формате

Президент Украины Зеленский заявил о готовности к любому формату переговоров с Путиным

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести переговоры российскому коллеге Владимиру Путину и заявил, что готов к диалогу в любом формате. Главу государства цитирует «РБК-Украина».

По словам Зеленского, он уже два с половиной года говорит о том, что готов к прямым переговорам, однако не видит ответной реакции со стороны России.

Он подчеркнул, что Украина отслеживает все публичные заявления Москвы о готовности обсуждать деэскалацию и двусторонние отношения и после них делает запрос о встрече с российским руководством. «Кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться», — сказал Зеленский.

Ранее в Кремле подтвердили, что Киев уже не раз выступал за организацию встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако не называл цели встречи двух лидеров.

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Георгий Нестеров
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