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Кремль высказался о возможной встрече Путина с Зеленским

Песков заявил, что Киев не раз выступал за встречу Путина и Зеленского, но не называл цели

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Киев уже не раз выступал за организацию встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако цели возможных переговоров двух лидеров так и не были названы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Зеленский накануне вновь предложил российскому президенту провести переговоры.

Каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью организовывать переговоры, подчеркнул представитель Кремля.

Украинская сторона предлагает встречу, но по теме Донбасса, пояснил пресс-секретарь президента России.

«Мы говорим: "Слушайте, давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс. У вас есть к нам вопросы по другим темам? "Молчат"», — разъяснил он.

16 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в случае позитивного ответа от президента России Владимира Путина будет, вероятно, проведена трехсторонняя встреча в Анкаре или Стамбуле с участием лидеров России, Украины и Турции.

В конце января Эрдоган предложил организовать встречу лидеров России и Украины «с глазу на глаз». По его словам, турецкую сторону огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны.

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Анна Щербакова
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