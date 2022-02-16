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Эрдоган заявил о возможной встрече с Путиным и Зеленским в Турции

Эрдоган по телефону договорится с Путиным о трехсторонней встрече с Зеленским в Стамбуле

Фото: Florion Goga / Reuters

В случае позитивного ответа от президента России Владимира Путина, будет, вероятно, проведена трехсторонняя встреча в Анкаре или Стамбуле с участием лидеров России, Украины и Турции. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

«Если господин Путин положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре [вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским]. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров с ним. Соответственно, будем стараться. Потому что настоящая война в регионе — плохой знак», — отметил он.

В конце января Эрдоган предложил организовать встречу лидеров России и Украины «с глазу на глаз». По его словам, турецкую сторону огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны.

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын также отмечал, что турецкий политик пригласил Путина и Зеленского в Турцию, «чтобы уладить разногласия» между странами. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк счел предложение Эрдогана продуманным.

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Варвара Кошечкина
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