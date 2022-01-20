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Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз»

Президент Турции предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз»
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского «с глазу на глаз». Цитату приводит РИА Новости.

«Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны. Мы рассчитываем, провести встречу Путина и Зеленского», — отметил политик.

Возможно, этот вопрос будет обсуждаться во время визита Эрдогана на Украину, который состоится в начале февраля. Сам президент добавил, что ждет визита Путина в Анкару, однако не уточнил, когда это произойдет.

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Елизавета Наумова
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