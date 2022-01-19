Раскрыта дата визита Эрдогана на Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Украину 3 февраля, в день 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Анкарой и Киевом. Возможную дату визита раскрыл телеканал CNN Türk.

«Ожидается, что президент Эрдоган посетит Украину 3 февраля», — говорится в сообщении.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк оценил приглашение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, это предложение продуманное и у него есть потенциал.

19 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган пригласил посетить страну российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы уладить разногласия между двумя государствами.