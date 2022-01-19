В офисе Зеленского оценили предложение Эрдогана о встрече с Путиным в Турции

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк оценил приглашение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, это предложение продуманное и у него есть потенциал. «Турция и президент Тайип Эрдоган отлично понимают ситуацию в нашем регионе, отлично знают мотивы как украинцев, так и россиян. И понятно, что Турция хорошо понимает свои стратегические интересы», — сказал Подоляк.

Он отметил, что предложение Анкары «упирается в проблему того, что российская сторона не ощущает свою переговорную позицию как действительно сильную». По его мнению, Россия не уверена в своей правоте, поэтому она находится «в глухой позиции», «отсюда и отказы от более гибкой дипломатической игры». При этом Подоляк подчеркнул, что Москве придется выходить из «глухой» позиции и двигаться к выполнению своих обязательств, каким бы ни был переговорный формат.

Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, чтобы уладить разногласия между двумя государствами. О предложении турецкого лидера сообщил официальный представитель президента Ибрагим Калын.

Комментируя приглашение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует усилия любых стран по урегулированию ситуации на Украине. Он добавил, что основные разногласия между Москвой и Киевом связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения Минских договоренностей со стороны Украины.