Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В офисе Зеленского оценили предложение Эрдогана о встрече с Путиным в Турции

Советник офиса Зеленского Подоляк: приглашение Эрдогана на встречу с Путиным продуманное

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк оценил приглашение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, это предложение продуманное и у него есть потенциал. «Турция и президент Тайип Эрдоган отлично понимают ситуацию в нашем регионе, отлично знают мотивы как украинцев, так и россиян. И понятно, что Турция хорошо понимает свои стратегические интересы», — сказал Подоляк.

Материалы по теме:
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря
«Это не страшно, это смешно» Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
«Это не страшно, это смешно»Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
Вчера

Он отметил, что предложение Анкары «упирается в проблему того, что российская сторона не ощущает свою переговорную позицию как действительно сильную». По его мнению, Россия не уверена в своей правоте, поэтому она находится «в глухой позиции», «отсюда и отказы от более гибкой дипломатической игры». При этом Подоляк подчеркнул, что Москве придется выходить из «глухой» позиции и двигаться к выполнению своих обязательств, каким бы ни был переговорный формат.

Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, чтобы уладить разногласия между двумя государствами. О предложении турецкого лидера сообщил официальный представитель президента Ибрагим Калын.

Комментируя приглашение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует усилия любых стран по урегулированию ситуации на Украине. Он добавил, что основные разногласия между Москвой и Киевом связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения Минских договоренностей со стороны Украины.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россию призвали отказаться от опасной идеи Евросоюза
В офисе Зеленского оценили предложение Эрдогана о встрече с Путиным в Турции
Чешская певица намеренно заразила себя коронавирусом и умерла
«ВкусВилл» признался в проблеме с взрывоопасной газировкой в своих магазинах
В Казахстане прокомментировали слухи об отдалении от России
Эксперты назвали ключевые направления работы депутатов новой волны
Врачи предостерегли россиян от преднамеренного заражения омикрон-штаммом
Умер бывший митрополит Санкт-Петербурга
В Госдуме отреагировали на шутку ЦСКА о Наташах в презентации новичка из Турции
В Солнечной системе нашли еще один подледный океан
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter