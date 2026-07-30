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13:31, 30 июля 2026 (обновлено: 13:33, 30 июля 2026)Россия

Путин встретился с главой Московской области в Кремле

Путин встретился с главой Московской области Воробьевым в Кремле
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с главой Московской области Андреем Воробьевым в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча проходит в рабочем кабинете главы государства. Детали диалога на данный момент не приводятся.

По данным агентства, предыдущая встреча с губернатором состоялась в конце декабря 2025 года. На ней обсуждалось развитие робототехники — в частности, внедрение искусственного интеллекта в региональную индустрию и логистику.

Ранее в июне состоялась встреча Путина с губернатором Курской области Александром Хинштейном. В апреле президент также встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и обсудил социально-экономическую ситуацию в республике.

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