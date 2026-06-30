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12:52, 30 июня 2026Россия

В Кремле анонсировали встречу Путина с губернатором приграничного российского региона

В Кремле анонсировали встречу Путина с губернатором Курской области Хинштейном
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Pavel Byrkin / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин 30 июня встретится с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Встречу анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«На приеме [у Путина будет] Александр Хинштейн, губернатор Курской области», — обозначил Песков. Тему встречи он не уточнил.

При этом, по словам пресс-секретаря главы государства, у Путина в течение дня 30 июня запланирован целый ряд рабочих встреч.

Путин лично приезжал в Курскую область впервые с момента ее полного освобождения 20 мая 2025 года. Глава государства провел встречи с волонтерами в гуманитарном штабе в Курске, встретился с руководителями муниципалитетов, а также лично пообщался с Хинштейном.

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