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08:58, 21 мая 2025Россия

Появились подробности о поездке Путина в Курскую область

Президент Путин в ходе поездки в Курскую область встретился с волонтерами
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Курскую область встретился с волонтерами. Такие подробности появились у журналиста ВГТРК Павла Зарубина, кадрами с мероприятия он поделился в Telegram-канале.

На опубликованном ролике глава государства благодарит добровольцев за работу на приграничной территории. Путин также просит молодых людей поделиться, как организованы их будни.

В пресс-службе Кремля уточнили, что российский лидер накануне посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения.

Путин пообщался с назначенным временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов.

Курскую область полностью освободили от Вооруженных сил Украины 26 апреля после установления контроля над селом Горналь у границы.

ЖЗЛ
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