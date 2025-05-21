Появились подробности о поездке Путина в Курскую область

Президент Путин в ходе поездки в Курскую область встретился с волонтерами

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Курскую область встретился с волонтерами. Такие подробности появились у журналиста ВГТРК Павла Зарубина, кадрами с мероприятия он поделился в Telegram-канале.

На опубликованном ролике глава государства благодарит добровольцев за работу на приграничной территории. Путин также просит молодых людей поделиться, как организованы их будни.

В пресс-службе Кремля уточнили, что российский лидер накануне посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения.

Путин пообщался с назначенным временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов.

Курскую область полностью освободили от Вооруженных сил Украины 26 апреля после установления контроля над селом Горналь у границы.