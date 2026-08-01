Налоговая заблокировала счета известного блогера

ФНС приостановила операции по счетам компаний Влада А4

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам компаний, связанных с известным белорусским блогером Владом А4 (настоящее имя — Владислав Бумага). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о трех организациях, к которым блогер имеет отношение — «А4 Кидс Кузьминки» (Бумага владеет 25 процентами компании), «А4 Магазин» (39 процентов) и «Дпицца северо-восток» (5 процентов). С декабря 2025 года ФНС приняла семь решений о блокировке по счетам этих компаний, при этом в случае первых двух организаций причиной стала задолженность по налогам — 2,29 миллиона и 1,1 миллиона рублей соответственно.

Агентство отмечает также, что счета третьей организации попали под блокировку из-за «непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока».

О том, что у популярного в России белорусского блогера нашли миллионные долги перед налоговой, стало известно в июне. Тогда речь шла еще и фирме «Кидссити», занимающейся организацией отдыха и развлечений.