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09:45, 1 августа 2026 (обновлено: 10:26, 1 августа 2026)Бывший СССР

Подготовку назначенных Зеленским чиновников оценили

Бывший премьер-министр Украины Азаров: Подготовка новых чиновников несерьезная
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил назначение лидером страны Владимиром Зеленским новых чиновников, отметив, что они не имеют серьезной подготовки. Его слова передает РИА Новости.

Азаров подчеркнул, что люди, получившие высокие должности, не проходили никакой стажировки. К примеру, Сергей Корецкий, ставший премьер-министром, никак не проявил себя за год работы в качестве главы правления «Нафтогаза», добавил бывший премьер. Он также высказал мнение, что остальные чиновники тоже выбирались по лояльности к Зеленскому.

16 июля Верховная Рада утвердила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины и начала переформатирование правительства. Самой громкой стала отставка министра обороны Михаила Федорова, который обвинил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в нежелании проводить реформы.

По словам бывшего министра, главком постоянно «плел интриги», блокировал его инициативы и устроил против него заказную медийную кампанию.

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