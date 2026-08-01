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11:44, 1 августа 2026 (обновлено: 11:53, 1 августа 2026)Культура

Моргенштерн начал читать молитвы на иврите и петь хасидские песни

Shot: Рэпер Моргенштерн исполнил песню о Боге в Хайфе
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) перешел на кошерный райдер на фоне принятия иудаизма. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Моргенштерн, сменивший ранее имя на Алишер Исраэль Иуда Моргенштерн, на одном из недавних концертов в Хайфе прочитал молитву, высказался о любви к Израилю и исполнил хасидскую религиозную песню «Нет, нет никого, кроме Бога одного».

К публике артист вышел в кипе и циците — элементах одежды, которые носят религиозные евреи.

До этого на фоне принятия иудаизма рэпер кардинально поменял свой райдер. На концертах он полностью отказался от алкоголя и свинины, а в список пожеланий добавил хумус.

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