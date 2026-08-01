Моргенштерн начал читать молитвы на иврите и петь хасидские песни

Shot: Рэпер Моргенштерн исполнил песню о Боге в Хайфе

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) перешел на кошерный райдер на фоне принятия иудаизма. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Моргенштерн, сменивший ранее имя на Алишер Исраэль Иуда Моргенштерн, на одном из недавних концертов в Хайфе прочитал молитву, высказался о любви к Израилю и исполнил хасидскую религиозную песню «Нет, нет никого, кроме Бога одного».

К публике артист вышел в кипе и циците — элементах одежды, которые носят религиозные евреи.

До этого на фоне принятия иудаизма рэпер кардинально поменял свой райдер. На концертах он полностью отказался от алкоголя и свинины, а в список пожеланий добавил хумус.