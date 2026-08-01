Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:29, 1 августа 2026Культура

Сергей Лазарев приобрел квартиру в Майами

Mash: Певец Сергей Лазарев купил квартиру в Майами за $ 1 миллион
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев купил недвижимость в Майами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источники медиа рассказали, что артист приобрел квартиру в элитном комплексе The Floridian Condo, который расположен на побережье Майами-Бич. Стоимость недвижимости площадью 106,6 квадратных метров составляет чуть больше одного миллиона долларов. В доме кроме бассейна есть тренажерный зал, парковка, собственные причалы для яхт.

Журналисты Mash сообщили, что сделку закрыли в марте 2026 года. Покупку якобы оформляли через агентство недвижимости старого знакомого Лазарева Александра Бароева. Причем Бароев подтвердил информацию, а Сергей Лазарев и его пресс-атташе отказались от комментариев.

В материале говорится, что у известного певца интерес к собственной недвижимости в Майами появился еще несколько лет назад, когда Лазарев ездил отдыхать в США.

В середине июля Сергей Лазарев отреагировал на сравнения с аргентинским футболистом Лионелем Месси. Певец пошутил, что «нелегко и на Евровидении выступать и на чемпионате мира по футболу биться», но ради своих фанатов он готов на все.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Только одну ракету удалось сбить». ВС России ночью ударили по Киеву. Зеленский обвинил в массированной атаке Запад
    Задержанной в Грузии аспирантке из России диагностировали предынфарктное состояние в СИЗО
    Банк России усложнил правила выдачи автокредитов
    Москвичку наказали арестом за пьяную езду на электросамокате
    Эксперт заявил о максимальном напряжении в энергетике Киева
    Бойца ВСУ заподозрили в ликвидации украинца на Бали
    Талантливый 20-летний футболист попал в смертельное ДТП
    Маск описал крупнейшие мировые экономики словами «на пути к вымиранию»
    Сергей Лазарев приобрел квартиру в Майами
    Москвичей предупредили о сильной жаре
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok