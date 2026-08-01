Сергей Лазарев приобрел квартиру в Майами

Mash: Певец Сергей Лазарев купил квартиру в Майами за $ 1 миллион

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев купил недвижимость в Майами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источники медиа рассказали, что артист приобрел квартиру в элитном комплексе The Floridian Condo, который расположен на побережье Майами-Бич. Стоимость недвижимости площадью 106,6 квадратных метров составляет чуть больше одного миллиона долларов. В доме кроме бассейна есть тренажерный зал, парковка, собственные причалы для яхт.

Журналисты Mash сообщили, что сделку закрыли в марте 2026 года. Покупку якобы оформляли через агентство недвижимости старого знакомого Лазарева Александра Бароева. Причем Бароев подтвердил информацию, а Сергей Лазарев и его пресс-атташе отказались от комментариев.

В материале говорится, что у известного певца интерес к собственной недвижимости в Майами появился еще несколько лет назад, когда Лазарев ездил отдыхать в США.

В середине июля Сергей Лазарев отреагировал на сравнения с аргентинским футболистом Лионелем Месси. Певец пошутил, что «нелегко и на Евровидении выступать и на чемпионате мира по футболу биться», но ради своих фанатов он готов на все.