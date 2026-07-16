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15:03, 16 июля 2026Ценности

Лазарев отреагировал на сравнения с Месси

Певец Сергей Лазарев с иронией ответил на сравнения с футболистом Лионелем Месси
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Сергей Лазарев отреагировал на сравнения с аргентинским футболистом Лионелем Месси. Его ответ появился в Threads (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На платформе завирусился пост пользователя @andy.solo, который он сопроводил фото 39-летнего спортсмена. «Сережка Лазарев молодчина, конечно, не сдается, тащит Аргентину», — написал мужчина.

Пост набрал более восьми тысяч лайков и привлек внимание самого Лазарева. «Ребят, нелегко и на Евровидении выступать и на чемпионате мира по футболу биться! Но ради вас я готов на все. Буду рад поддержке нас в финале! Пожелайте мне удачи», — с иронией ответил артист.

Ранее сообщалось, что Лазарев кардинально сменил имидж и показал на камеру результат.

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