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13:30, 3 июля 2026Ценности

Сергей Лазарев кардинально сменил имидж

Российский певец Сергей Лазарев отрастил густые усы и показал новый образ
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lazarevsergey

Российский певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев кардинально сменил имидж и показал на камеру результат. Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывший участник поп-группы Smash!! отрастил густые усы. «Ну а почему бы и да», — подписал он, позируя перед камерой с короткой стрижкой и голым торсом.

Пользователи сети оценили новый образ Лазарева в комментариях под постом. «Я отца своего вспомнила в 90-е!», «Песков, это ты!?», «Ну прям актер фильмов для взрослых из 80–90-х», «Папе снова 17», «Необычно», «Ой, кто этот симпатичный мужчина?» — написали они.

В мае в сети восхитились внешностью сына Сергея Лазарева на видео. 11-летний Никита станцевал на улице под трек отца «Тут или там».

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