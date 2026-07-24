Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:32, 24 июля 2026 (обновлено: 10:37, 24 июля 2026)Интернет и СМИ

Победившая рак ведущая получила ошибочный диагноз и описала его словами «мир обрушился»

У британской ведущей Джо Уилсон неверно диагностировали рак после победы над ним
Маргарита Щигарева

Фото: @jowilsontv

Британская телеведущая Джо Уилсон рассказала, что через несколько лет после победы над раком у нее по ошибке повторно диагностировали онкологическое заболевание. Об этом пишет People.

Отмечается, что в 2022 году у Уилсон нашли рак шейки матки третьей стадии. Ведущей удалось победить болезнь, однако в феврале 2026 года после прохождения исследования медики заявили, что онкологическое заболевание вернулось и дало метастазы в лимфатический узел. «Я не могла в это поверить — будто мой мир снова обрушился», — описала она реакцию на диагноз.

При этом один из врачей усомнился в точности диагноза, и в течение последующих пяти месяцев телеведущая регулярно сдавала анализы и проходила обследования. В июле Уилсон пришел ответ: специалисты пришли к выводу, что у нее нет рака. Уточняется, что образование, которое медики диагностировали как злокачественную опухоль, оказалось доброкачественным.

«Облегчение было неописуемым, равно как и эмоциональные последствия последних пяти месяцев. Жить с такой неопределенностью было невероятно сложно», — добавила ведущая.

Ранее сообщалось, что американская телеведущая Сара Гор, взявшая перерыв в работе из-за рака груди, объявила о победе над болезнью. Она добавила, что ей предстоит долгое восстановление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Украина нанесла ракетный удар по российскому предприятию в 1300 километрах от границы
    Россия ввела новое ограничение на продукцию из Армении
    Марка Tenet Plus раскрыла комплектации своего первого кроссовера для России
    Дворкович исключил участие в выборах президента FIDE из-за рисков для организации
    Двукратного призера Олимпиады по хоккею внесли в базу «Миротворца»
    Признанный врачами мертвым младенец зашевелился в мешке для трупов
    Победившая рак ведущая получила ошибочный диагноз и описала его словами «мир обрушился»
    Трампа снова обвинили в бездоказательных заявлениях
    В России раскрыли отношение властей Украины к жителям Донбасса
    Стало известно о ситуации с лазерным оружием у ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok