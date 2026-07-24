Победившая рак ведущая получила ошибочный диагноз и описала его словами «мир обрушился»

У британской ведущей Джо Уилсон неверно диагностировали рак после победы над ним

Британская телеведущая Джо Уилсон рассказала, что через несколько лет после победы над раком у нее по ошибке повторно диагностировали онкологическое заболевание. Об этом пишет People.

Отмечается, что в 2022 году у Уилсон нашли рак шейки матки третьей стадии. Ведущей удалось победить болезнь, однако в феврале 2026 года после прохождения исследования медики заявили, что онкологическое заболевание вернулось и дало метастазы в лимфатический узел. «Я не могла в это поверить — будто мой мир снова обрушился», — описала она реакцию на диагноз.

При этом один из врачей усомнился в точности диагноза, и в течение последующих пяти месяцев телеведущая регулярно сдавала анализы и проходила обследования. В июле Уилсон пришел ответ: специалисты пришли к выводу, что у нее нет рака. Уточняется, что образование, которое медики диагностировали как злокачественную опухоль, оказалось доброкачественным.

«Облегчение было неописуемым, равно как и эмоциональные последствия последних пяти месяцев. Жить с такой неопределенностью было невероятно сложно», — добавила ведущая.

Ранее сообщалось, что американская телеведущая Сара Гор, взявшая перерыв в работе из-за рака груди, объявила о победе над болезнью. Она добавила, что ей предстоит долгое восстановление.