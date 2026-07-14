Американская ведущая Гор, взявшая перерыв в работе из-за рака, объявила о победе над ним

Американская телеведущая Сара Гор, взявшая перерыв в работе из-за рака, объявила о победе над болезнью. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я свободна от рака. Аллилуйя! Но я все еще восстанавливаюсь, и на это уйдут месяцы», — написала Гор. Она поблагодарила подписчиков за поддержку и добавила, что чувствует себя отлично.

Ведущая также заявила, что собирается вернуться на телевидение в ближайшее время.

В мае стало известно, что Гор возьмет перерыв в работе, чтобы пройти лечение от рака груди. Уточнялось, что ведущей предстоит операция.

Сара Гор прославилась в США как ведущая шоу New York Live на канале NBC 4 New York. В программе выходят интервью со звездами, репортажи о моде, красоте, кулинарии и искусстве. Также она является ведущей передачи Open House об элитном жилье в Нью-Йорке.