Проработавшая 16 лет на телевидении ведущая объявила о перерыве из-за рака

Ведущая канала NBC Сара Гор объявила о перерыве в работе из-за рака груди

Ведущая американского телеканала NBC New York Сара Гор объявила о перерыве в работе из-за онкологического заболевания. Об этом пишет Entertainment Weekly.

По словам Гор, которая проработала на канале 16 лет, у нее обнаружили рак груди. «Я возьму паузу, чтобы пройти лечение и операцию», — сообщила она в эфире NBC New York.

Ведущая добавила, что у ее матери и сестры также был рак, поэтому она знала, что находится в группе риска. Тем не менее, как призналась Гор, диагноз застал ее врасплох. «Ты никогда не будешь к этому готов», — пояснила она.

Телезвезда заявила, что о ней заботятся замечательные доктора. Гор также поблагодарила коллег и близких за поддержку.

Ранее бывшая американская ведущая Аннабелль Гурвич, у которой обнаружили рак четвертой стадии, раскритиковала популярный совет, который часто дают онкобольным. Она высказалась против рекомендации жить одним днем.