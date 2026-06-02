04:30, 2 июня 2026

Порошенко: Украина должна заключить новые Минские соглашения для остановки конфликта
Марина Совина (ночной редактор)
Петр Порошенко. Фото: Nina Liashonok / Globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) захотел заключить очередные Минские соглашения, чтобы остановить конфликт на Украине. Его слова приводит «Политнавигатор».

Политик признал, что Минские соглашения позволили Украине построить армию, финансовую базу и экономику, назвав их заключение наибольшим дипломатическим достижением.

«И сейчас мы должны делать то же самое. Сначала прекращение огня, развитие оборонной индустрии, развитие гарантии безопасности», — заявил Порошенко на Одесском форуме по безопасности.

Ранее Порошенко сообщил, что Украина никогда не была так близка к миру, как сейчас. По его словам, в первую очередь Киеву стоит сосредоточиться на достижении безусловного прекращения огня.

