09:18, 29 апреля 2026

Узнавшая о раке четвертой стадии ведущая раскритиковала популярный совет онкобольным

Болеющая раком легких ведущая Гурвич раскритиковала совет жить одним днем
Маргарита Щигарева
Фото: Patrick McMullan via Getty Images

Бывшая американская ведущая, писательница Аннабелль Гурвич, у которой обнаружили рак легких четвертой стадии, раскритиковала популярный совет, который часто дают онкобольным. На эту тему она высказалась в беседе с радиостанцией WTOP.

По словам Гурвич, ей не нравится рекомендация жить одним днем, которую часто дают людям с раком. Ведущая добавила, что вместо этого предпочла относиться к каждому дню жизни так, будто он не последний.

«Когда ты узнаешь о диагнозе, люди говорят, что ты смелая и что ты боец, а я не всегда чувствую себя смелой или бойцом. (...) Иногда из-за этого лексикона я чувствовала себя самозванкой, как будто я не соответствую этой идее», — призналась писательница.

Гурвич также добавила, что у нее не было симптомов рака легких. Она узнала об онкологическом заболевании случайно, когда в 2020 году сдавала тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что бывшая участница популярного реалити-шоу «Пляж» (Jersey Shore) Николь Полицци, заболевшая раком шейки матки, дала совет женщинам. Она порекомендовала регулярно сдавать мазок на онкоцитологию.

