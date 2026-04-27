Заболевшая раком звезда реалити-шоу дала совет женщинам

13:26, 27 апреля 2026

Заболевшая раком шейки матки телезвезда Полицци призвала женщин сдавать мазок
Маргарита Щигарева

Фото: Gary Gershoff / Getty Images

Бывшая участница популярного американского реалити-шоу «Пляж» (Jersey Shore) Николь Полицци, заболевшая раком шейки матки, дала совет женщинам. Об онкологическом заболевании она высказалась в беседе с Page Six.

Отмечается, что у Полицци нашли рак шейки матки первой стадии. «Сдавайте мазок на онкоцитологию, девочки», — призвала она женщин в беседе с журналистами.

Звезда реалити-шоу также рассказала, что, узнав о диагнозе, запаниковала. «Я такая: "Боже мой, я умру"», — описала Полицци свою реакцию на болезнь. По словам бывшей участницы телепроекта, в попытке успокоиться она отправилась на шопинг, а позже принялась искать в соцсетях видео от женщин с аналогичным недугом.

О том, что у нее обнаружили рак, звезда телепроекта сообщила в январе. Полицци заявила, что ей грозит удаление матки, и описала свое состояние словами «мне страшно».

