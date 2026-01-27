Звезда телешоу в слезах рассказала о раке и описала свое состояние словами «мне страшно»

Звезда реалити-шоу «Пляж» Полицци заявила, что у нее обнаружили раковые клетки

Бывшая участница популярного американского реалити-шоу «Пляж» (Jersey Shore) Николь Полицци заявила, что у нее обнаружили раковые клетки, и описала свое состояние словами «мне страшно». На видео с ее рассказом, опубликованное в TikTok, обратило внимание издание Page Six.

Полицци отметила, что недавно ей сделали биопсию, которая показала наличие раковых клеток в области шейки матки. Как уточнила звезда телешоу, ей предстоит еще одна биопсия. «Мне страшно. Это все жутко, но мне нужно это сделать, потому что рак шейки матки — это не шутка», — добавила она.

Полицци также со слезами на глазах сообщила, что ей грозит удаление матки, если второе исследование подтвердит наличие опухоли. Как призналась экс-участница шоу, мысль о возможной операции по удалению органа ее пугает, несмотря на то что у нее уже есть трое детей и она не планирует снова становиться матерью.

Ранее блогерша из США Сидни Тоуэл, борющаяся с редкой и агрессивной формой рака, назвала свое главное сожаление. Она заявила, что не заморозила яйцеклетки до начала химиотерапии.