Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:29, 27 января 2026Интернет и СМИ

Звезда телешоу в слезах рассказала о раке и описала свое состояние словами «мне страшно»

Звезда реалити-шоу «Пляж» Полицци заявила, что у нее обнаружили раковые клетки
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: @snooki / TikTok

Бывшая участница популярного американского реалити-шоу «Пляж» (Jersey Shore) Николь Полицци заявила, что у нее обнаружили раковые клетки, и описала свое состояние словами «мне страшно». На видео с ее рассказом, опубликованное в TikTok, обратило внимание издание Page Six.

Полицци отметила, что недавно ей сделали биопсию, которая показала наличие раковых клеток в области шейки матки. Как уточнила звезда телешоу, ей предстоит еще одна биопсия. «Мне страшно. Это все жутко, но мне нужно это сделать, потому что рак шейки матки — это не шутка», — добавила она.

Полицци также со слезами на глазах сообщила, что ей грозит удаление матки, если второе исследование подтвердит наличие опухоли. Как призналась экс-участница шоу, мысль о возможной операции по удалению органа ее пугает, несмотря на то что у нее уже есть трое детей и она не планирует снова становиться матерью.

Ранее блогерша из США Сидни Тоуэл, борющаяся с редкой и агрессивной формой рака, назвала свое главное сожаление. Она заявила, что не заморозила яйцеклетки до начала химиотерапии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    В России захотели открыть пункт пропуска на границе с Украиной

    Одна страна пообещала продолжить поставки нефти на Кубу

    Стало известно о новых возможных миллионных расходах Долиной из-за квартиры

    Британия задумалась о военных методах борьбы с «теневым флотом» России

    В российском курортном городе объявили угрозу атаки БПЛА

    Звезда телешоу в слезах рассказала о раке и описала свое состояние словами «мне страшно»

    Врач посоветовала простой способ улучшить память

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok