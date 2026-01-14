Реклама

Борющаяся с агрессивной формой рака 26-летняя блогерша назвала главное сожаление

Борющаяся с раком блогерша Сидни Тоуэл пожалела, что не заморозила яйцеклетки
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Кадр: @sydtowle

Блогерша из США Сидни Тоуэл, борющаяся с холангиокарциномой — редкой и агрессивной формой рака, назвала свое главное сожаление. Об этом она высказалась в ролике, опубликованном в соцсети TikTok.

«Я не заморозила яйцеклетки до начала курса химиотерапии — это сожаление, которое мучает меня каждый день», — призналась 26-летняя Тоуэл.

При этом блогерша отметила, что недавно у нее появилась возможность вернуться к этому вопросу, так как курс лечения закончился. Однако, по словам Тоуэл, врачи предупредили, что у нее могло не остаться жизнеспособных яйцеклеток.

Ранее Тоуэл в слезах раскрыла подробности диагноза. Она рассказала о планах врачей установить ей специальный насос, который будет доставлять высокие дозы химиотерапевтических препаратов прямо в печень.

